KOLDA : Les chefs coutumiers et religieux réitèrent leur soutien à Moussa Baldé (MAER)

Les chefs coutumiers et religieux de Médina Abdoul (commune Bagadadji) à 39 km à l’est de Kolda, ont renouvelé ce jeudi 09 janvier leur soutien indéfectible à Moussa Baldé, ministre de l’agriculture et de l’équipement rural. Ces derniers ne veulent pas être en reste au vu des résultats de Moussa Baldé dans son département. C’est pourquoi, à travers une forte mobilisation, ils ont tenu à organiser une cérémonie de lecture du coran suivie de prières pour le chef de l’Etat, Moussa Baldé et le Sénégal tout entier pour une paix durable.



À en croire El Hadj Gnako Baldé portant leur voix, « nous réitérons notre soutien indéfectible au président Macky Sall et au ministre Moussa Baldé. Et pour cela nous n’avons pas les mots pour remercier Macky Sall pour avoir porté à la tête du ministère de l’agriculture, « le fils du pays ». Et depuis sa nomination, nous avons reçu des semences, des intrants et du matériel agricole puisqu’il (maer) tient à accompagner les cultivateurs. Depuis des années, nous n’avons jamais vu un ministre aussi travailleur », soutient-il.



Pour ne pas déroger à la règle, avance Sana Sané, collaborateur du ministre : «nous remercions les chefs coutumiers et religieux du Fouladou qui viennent de réitérer leur soutien au ministre. Il faut le dire que c’est rare de voir dans toute une zone un tel consensus derrière un homme politique. Je rappelle un peu l’histoire : il y a de cela un an, en janvier 2019 nous étions là pour organiser un forum de la femme du monde rural. Et c’était l’occasion saisie par les chefs religieux pour formuler des prières à l’endroit de Macky Sall et de Moussa Baldé (ex DG Sodagri). Nous considérons que ces prières ont été exaucées », estime-t-il.



Il ajoute avec insistance en disant : « ils ont lancé aussi un message fort aux détracteurs du ministre. C’est quelqu’un qui fait le consensus au Fuladou donc il ne faut pas le toucher. Il est connu comme un homme de rigueur, de travail et sérieux dans la conduite des politiques publiques », avant de terminer sur un air de mise en garde, « si les gens qui pensent qu’ils peuvent l’enlever par le verbe se trompent lourdement et les chefs religieux se sont érigés en bouclier pour dire à ces gens-là d’arrêter car « le maer est intouchable ».