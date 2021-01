KOLDA : Les accusés du vol du coffre-fort de la douane devant la barre ce 29 janvier.

Les accusés du vol du coffre-fort de la douane de Kolda effectué en novembre 2018 seront devant la barre le vendredi 29 janvier.



Il s’agit d’Alioune Badara Diop, Ousmane Boiro, Adbou khadre Sangharé et Aminata Diop qui seront face aux juges à cette date pour leur procès organisé dans le cadre des chambres criminelles prévues du lundi 25 au vendredi 29 janvier 2021. Ces messieurs sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec escalade, effraction et port d’armes, atteinte à l’administration de la justice et recel. Cependant, un des accusés, mort le 05 avril 2020 à la maison d’arrêt et de correction de Kolda en la personne d’Amadou Kanté alias Négué Diallo, ne participera pas au procès.



Pour rappel, ces criminels avaient cambriolé le service de la douane le 23 novembre 2018. Pour commettre leur forfait, ils avaient creusé un trou dans le mur pour accéder aux bureaux. Ainsi, sur place ils défonceront le coffre-fort en emportant la somme de six millions 942 mille f CFA, des munitions et un pistolet. Ensuite, une enquête a été ouverte pour élucider ce vol. Mais c’est leur vie de pacha qui permettra aux enquêteurs de mettre la main sur eux. Affaire à suivre …