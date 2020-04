KOLDA : Les 7 patients dépistés au coronavirus se portent bien.

« Les 7 patients dépistés positifs au coronavirus hospitalisés à Kolda se portent bien. Leur état de santé s’améliore beaucoup avec le traitement qui leur est administré », avance Yaya Baldé médecin-chef de région.



Il faut rappeler que ces patients hospitalisés viennent de l’extérieur. Il s’agit de 7 compatriotes sénégalais qui sont entrés sur le territoire régional le 31 mars par le poste frontalier de Dialadiang en provenance du Liberia via la Guinée Conakry.



D’ailleurs, ils ont reçu une visite de la délégation du ministère de la santé et des autorités sanitaires locales pour constater leur état de santé. Cette visite conjointe a fait entrevoir une prise en charge responsable de la maladie par les autorités.



Selon, le MCR « les patients se portent bien et toutes les dispositions sont prises pour qu’ils se sentent bien. Ils sont bien traités en isolement et rien n’est laissé au hasard ».



Avec l’installation du laboratoire de dépistage du covid-19, la prise en charge de malades ne sera pas difficile sauf en cas de complication...