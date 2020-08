KOLDA : Lendemains de Tabaski…

Aux lendemains, de la fête de Tabaski, Kolda ressemble à une ville fantôme, certainement à cause du coronavirus. La ville est vide, toutes les rues, ruelles du centre-ville sont désertes. Les commerces sont fermés et les routes principales sont occupées par quelques piétons et des animaux. Même les enfants habitués à demander les étrennes sont absents de la ville. À cet effet, aucune pollution n’est constatée avec les automobilistes.



Moussa B. rencontré au centre-ville d’avancer : « je respire de l’air pur ce lendemain de fête. Il n’y a aucune pollution sonore et de l’air en ces temps. Même si je déplore l’état de déchets déchargés dans le fleuve avec la Tabaski. Je pense que nous devrions penser à un système de ramassage des ordures pour les lendemains de fête. Au marché central des déchets laissés par les commerçants et clients jonchent les rues... »



C’est quasiment le même décor actuellement dans la capitale du Fouladou. Cette année, le coronavirus a été l’invité surprise de la fête pour les grands et les petits.