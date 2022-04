KOLDA : Le scanner de 32 barrettes est enfin arrivé !

Finalement, le scanner de 32 barrettes est arrivé ce samedi 08 avril à 17 heures en remplacement de celui de 04 barrettes en panne depuis deux ans. C'est un soulagement pour les populations du Fouladou et le personnel de santé de l'hôpital régional. Ainsi, on va en finir avec les nombreuses évacuations vers Ziguinchor et Sédhiou avec les dépenses aux frais des patients. C'est le résultat d'efforts conjugués de l'État, du personnel de santé, des populations et de la société civile.

Pour Chérif Badji, membre de l'intersyndicale de l'hôpital régional « avec l'acquisition de ce scanner, on va pouvoir prendre en charge les patients sur place. Mieux, il faut savoir que le scanner permet de faire un diagnostic exhaustif de la pathologie du patient ». Dans la foulée, il précise : « au départ d'une suspicion, d'un diagnostic, le médecin a besoin de l'aide d'un scanner pour le confirmer. Et il va nous éviter les évacuations parfois mortelles de patient pendant le trajet pour les examens de scanner... »

Le scanner est déposé à la radiologie où les travaux devant l'abriter sont en cours ou en finition.

Il faut rappeler que le ministre de l'agriculture et président du conseil départemental, Moussa Baldé, a effectué une visite sur les lieux. En ce sens, il s'est félicité de l'arrivée du scanner pour le grand bonheur de ses administrés. Et en tant que ministre de la région, il a joué un grand rôle auprès du ministre de la santé pour l'obtention du scanner de l'hôpital régional.