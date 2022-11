KOLDA : Le présumé terroriste Alpha Yaya Barry avait été interrogé par Dakaractu sur la route Kolda – Médina Yoro Foula coupée par les eaux de pluie

Totalement coupé de la capitale régionale Kolda par les eaux de pluies, le département de Médina Yoro Foula avait été isolé. Lors d'un reportage au deuxième pont marquant les limites entre les deux départements (Kolda/Médina Yoro Foula), Alpha Yaya Barry avait été interrogé par dakaractu sur la situation d’alors. Il nous confiait qu'il voulait se rendre à son chantier à Saré Madihou dans la commune de Bignarabé du département de Médina Yoro Foula.



Après son arrestation, on s'est rendu compte que son chantier était à côté des eaux de pluies. Il réclamait à l’époque l'érection d'un pont pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Et que pareille situation avait un impact sur l'exécution de ses travaux.



Et par pur hasard Alpha Yoro Barry avait été interviewé par dakaractu...



La preuve par l’image