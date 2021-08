KOLDA : Le département de Médina Yoro Foula coupé du reste de la région…

Le département de Médina Yoro Foula est coupé du reste de la région ! En effet, la principale voie d’accès entre ce département et Kolda a été coupée par les eaux de pluie. En réalité, c’est un radier qui servait de passage à l’eau au niveau du village de Wélia Mbounka qui est devenu un véritable marigot. Il est rempli d’eau devenant ainsi inaccessible pour les personnes, les animaux, les véhicules, les motos et les animaux.



Ce village se trouve sur la nouvelle route qui passe par la commune de Koulinto pour rallier Kolda considérée comme très courte par les usagers. C’est un passage de l’eau en quelque sorte une rizière où un pont devait être construit, mais malheureusement les lieux sont laissés en l'état.



Aujourd’hui, les populations sont obligées pour rallier Kolda ou Médina Yoro Foula de faire le tour en passant par les communes de Pata ou Fafacourou.



Ce point à chaque hivernage constitue un véritable calvaire pour les populations de ce département où l’eau stagne jusqu’à la saison sèche. Il faut signaler que cette voie est la seule presque praticable pour rallier les différents points du département. Aujourd’hui, les évacuations sanitaires urgentes vers l’hôpital régional de Kolda ne vont pas être faciles car les autres voies sont longues et chaotiques…