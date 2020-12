KOLDA : Le budget du Conseil Départemental arrêté à plus de 459 millions.

Voté ce lundi 28 décembre à l’unanimité sous la houlette de son président Moussa Baldé (MAER), le budget du Conseil départemental de Kolda pour l’exerce 2021 s’élève à 459 663 809 f cfa. Ainsi, la partie fonctionnement se taille la part du lion avec 312 640 608 F CFA tandis que celle dite investissement est de 147 023 201 f cfa. La nouveauté cette année est la dotation du fonds minier en dehors des fonds de dotation et de concours.



À en croire Moussa Baldé, le président du Conseil Départemental (MAER) « comme à l’accoutumée, nous venons de voter notre projet de budget à l’unanimité avec les conseillers. Ce budget se décompose comme suit : le fonctionnement 312 640 608 f CFA et les investissements 147 023 201 f CFA . Nous remercions et félicitons le président de la République pour nous avoir octroyé le fonds minier dans le souci d’avoir un Sénégal pour tous. »



Dans la foulée, il revient sur les défis en ces termes : « pour 2021, il y avait un programme qui tenait à cœur le Conseil Départemental à savoir le musée du Fouladou en phase de finalisation. Et bientôt il sera réceptionné. En ce sens, il nous donnera dans l’avenir un impact positif pour notre tourisme. En plus de cela nous gardons le focus sur l’éducation. Pour une fois, d’ailleurs on va acheter des tables-bancs pour 18 millions puisque nous avons construit beaucoup de classes. C’est pourquoi, nous allons rectifier le tir en achetant des tables-bancs pour régler ce problème. »



Dans la foulée, il estime qu’ils vont essayer d’aider l’hôpital régional. Mais aussi, ils essayeront de garder le cap en espérant que la pandémie cette année puisse être maitrisée pour reprendre les activités sportives, culturelles et religieuses. Tout ceci est prévu dans le budget 2021 année que « nous espérons sera meilleure pour tout le monde… »