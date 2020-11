KOLDA : Le Parti démocratique sénégalais (Pds) affûte ses armes pour les prochaines élections.

Le Parti démocratique sénégalais affûte ses armes pour les prochaines joutes électorales à Kolda. Ainsi, la fédération départementale du parti compte passer par les femmes pour massifier et convaincre les plus indécis pour la reconquête du pouvoir. C’est pourquoi, madame Coumba Fall, secrétaire adjointe de la fédération départementale du Pds de Kolda avec son mouvement « liguéye ak Karim Wade » compte mettre toutes les chances de leurs côtés afin de revenir à la gestion des affaires.





Dans la foulée, elle impute la responsabilité de l’immigration irrégulière des jeunes à la gestion nébuleuse de l’actuel régime. « C’est vrai que la pauvreté existe, mais je trouve inacceptable cette situation macabre due à l’émigration clandestine. S’il y a tous ces départs de jeunes vers "barça ou barsaq", c’est à cause de la mauvaise gestion des deniers publics. Et en tant que mère, je suis meurtrie par cette situation qui envoie les jeunes directement à l’abattoir. La politique d’employabilité et de la formation a été un échec total... »



Interpellée sur la situation interne du Pds à Kolda, elle précise : « ceux qui partent c’est pour des intérêts personnels. Ceci ne nous dérange pas. C’est comme un homme qui a trois femmes dont l’une d’elles décide de quitter le mari. Cette situation n’aura aucune incidence dans le foyer et nous sommes à l’image de cette parabole. Ces départs ne font que nous renforcer… »