KOLDA : Le BFEM se passe dans le respect strict des mesures barrières…

L’examen du BFEM 2021 a été entamé ce mardi 09 août dans le respect strict des mesures barrières à Kolda. Tous les centres visités disposent de lave-mains, de gel hydro alcoolique à l’entrée et de masques pour les examinateurs et les candidats dans les salles de classe.



Cette année, l’IEF de Kolda a 3.512 candidats dont 1.611 filles et 1.901 garçons contre 3.000 l’année passée pour 36 centres d’examen comprenant 38 jurys. Dans ce lot de jurys, la commune de Kolda en a 12 dont certains ont été visités par les autorités administratives, locales et scolaires.



Un tour au centre du CEM 2 qui compte deux jurys a permis de constater que les épreuves ont démarré à huit heures précises avec respect des mesures barrières, ainsi que confirmé par Mohamed Diouf, président du jury 1 qui compte 185 candidats dont 99 garçons et 86 filles.



Tous les candidats approchés jugent « les épreuves du français abordables » car ils s’y retrouvent. Ainsi, pour la rédaction le premier sujet tiré d’une "Si longue lettre" de Mariama Ba porte sur la parité entre homme et femme tandis que le deuxième s’appesantit sur le chômage des jeunes.



Pour Mahamadou Woury Diallo président du jury 1 au centre Saint Charles, « les épreuves ont démarré à temps avec respect des mesures barrières. L’examen se déroule bien sans aucune difficulté. Et c’est l’occasion pour nous de remercier les autorités administratives et scolaires qui sont passées ce matin voir les conditions de travail dans le centre. Par respect de la distanciation physique, nous avons 23 candidats par salle et les élèves sont venus avec leurs masques. Avec ce contexte particulier de l’examen, nous devons être très vigilants pour éviter toute contamination au virus. Notre centre compte 93 candidats dont 40 garçons et 53 filles. »



À Kolda, l’examen du Bfem se déroule normalement avec un dispositif de riposte sanitaire contre le coronavirus. À Vélingara nous avons 2. 315 candidats qui ont eux aussi commencé à composer ce matin...