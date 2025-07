KOLDA : Le BAC se déroule dans de bonnes conditions...

Entamé ce mardi 1er juillet, l'examen du baccalauréat se déroule dans de bonnes conditions au fouladou. En ce sens, les autorités administratives et académiques ont effectué la traditionnelle tournée de suivie ce matin dans les différents centres. Dans cette dynamique, elles ont constaté que les épreuves se passent dans des conditions optimales.

Dans cette lancée, nous sommes allés au centre d'examen du CEM2 pour nous enquérir de la situation. Ici, les candidats au nombre de 380 se penchent sur la première épreuve notamment la philosophie. A notre micro, le président du jury 1323 Oumar Seydi soutient que tout se passe bien.

Dans la foulée, il précise " les candidats et les surveillants sont venus à l'heure de même que les épreuves. Ainsi, le centre compte 380 candidats dont 7 absents en L'1 et 6 en L2. A part le retard des livrets de certaines écoles, il n' y a rien à souligner."

Salimata Boiro candidate en série L'1 nous a confié " il y a trois sujets en philosophie dont le premier porte sur la technologie et science, le second sur l'état et le dernier sur la philosophie en général. A mon avis, je pense que ce sont des thèmes que nous avons abordés en classe. C'est pourquoi, je reste confiante pour la suite..."

Dans cette lancée, le conseil départemental de kolda a débloqué 1 million 500 mille pour appuyer les examens du Bac et du BFEM dont 720 mille pour le Bac déjà remis à l'IA et le reste est réservé au BFEM. Ainsi, ceci devra aider à la restauration des candidats pour les aider à rester dans les centres en évitant les longues distances.

Madou Diallo