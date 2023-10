KOLDA : Lancement de la campagne de remise de 24.000 kits scolaires par le mouvement Kolda debout d'Abdourahmane Baldé (DG LONASE).

Ce 14 Octobre 2023, le mouvement Kolda debout d'Abdourahmane Baldé du nouveau DG de la LONASE a procédé au lancement de la campagne de remise de 24.000 Kits scolaires à Kolda. C'est un moyen pour ce mouvement de rehausser le niveau d'études des élèves mais également d'enlever une épine aux pieds des parents avec la crise économique. A cet effet, les maires des communes du département ont été invités à cet événement.



Dans cette dynamique, Abdourahmane Baldé a fait de ce soutien une tradition avec son mouvement en assistant les couches les plus vulnérables en permettant à leurs enfants d'étudier dans de bonnes conditions. A cet effet, les parents saluent cette action à sa juste valeur car selon ces derniers ceci a permis à leurs enfants de disposer de fournitures scolaires à temps et permet d'augmenter le taux de réussite de leurs enfants.



Dans la foulée, souligne Abdourahmane Baldé " c'est un moyen pour moi de contribuer au développement local en venant en aide à ces enfants qui sont l'avenir de notre pays. Et la meilleure façon de le faire c'est d'investir dans l'éducation des enfants..."



Avec cette remise de kits scolaires, les élèves vont passer une année scolaire paisible et en même temps les parents sont soulagés.