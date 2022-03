KOLDA : La région médicale renforce le dispositif sanitaire des pèlerins.

Pour l'édition du Daakaa 2022 de Médina Gounass, la région médicale et le SNEIPS renforcent le dispositif sanitaire des pèlerins. Ainsi, dans la continuité, les services sanitaires comptent lutter contre la propagation du coronavirus. Ceci témoigne du contexte de la pandémie de Covid-19.

Dans cette lancée, avance Yaya Baldé (MCR/KOLDA), « nous avons renforcé le dispositif sanitaire encore pour cette édition du Daakaa 2022 . Et en ce sens, nous avons les participations des régions voisines telles que Tamba et Ziguinchor. Ainsi, nous avons un dispositif complet pour un bon déroulement du Daakaa. »

Dans la foulée, il poursuit : « il y a également la pharmacie nationale d'approvisionnement (PNA) qui a renforcé la dotation en médicament essentiel. Mais aussi, la PNA a mis à la disposition de certains pèlerins qui souffriraient de maladies chroniques de médicaments de spécialité. Pour cette année toujours, on a les spécificités comme l'ophtalmologie et l'odonto... »

À cet effet, pour sensibiliser les pèlerins sur le respect des gestes barrières, le service national de l'éducation et de l'information pour la santé vient en appoint dans la prévention.

Pour mieux lutter contre cette propagation, une brigade du service de l'hygiène est mise à contribution pour la surveillance des frontières.