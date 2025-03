KOLDA : La mévente de l’arachide assombrit les préparatifs de la Korité

À Kolda, les préparatifs de la Korité battent leur plein. Cependant, de nombreux habitants confient à notre micro que la mévente de l’arachide pèse lourdement sur cette période festive. Pour mieux comprendre la situation, nous avons sillonné la ville, du marché central aux ateliers de couture, en passant par les commerces.



Sous une chaleur accablante, les étals du marché central semblent déserts. M. Bangoura, un commerçant arborant une écharpe multicolore, nous explique : « Les clients sont rares comparé à l’année dernière, sans parler de la hausse des prix. Aujourd’hui, le kilo de pommes de terre locales coûte 400 F, celui des oignons 500 F, et le litre d’huile atteint 1 200 F. » Il ajoute, préoccupé : « Le ralentissement des activités s’explique surtout par la mévente de l’arachide, car la majorité de nos clients viennent des zones rurales… »



Habituellement bondés à l’approche de la Korité, les ateliers de couture sont étrangement calmes cette année. Seuls quelques clients patientent devant les portes.



Karim Diallo, maître-couturier chez Saf Couture, constate : « Les commandes ne décollent pas. Je tourne à 30 % de mon activité, alors qu’à cette période, je suis normalement à 100 %. J’ai terminé mes commandes et je livre les dernières, mais mon chiffre d’affaires n’a jamais été aussi bas. »



Fatoumata B., une ménagère venue de Sam Pathe, témoigne : « Je n’ai jamais connu une Korité aussi difficile. Sans argent à cause de la mévente de nos récoltes, tout le monde est touché. Certains devront même fêter dans la plus grande sobriété. »



Sékou Seydi, un autre tailleur, abonde dans son sens : « Le ralentissement est flagrant. Comme la plupart de nos clients sont des villageois dont l’arachide ne s’est pas vendue, nous sommes loin de nos objectifs… »