KOLDA : La grande mosquée va prier ce vendredi.

Le comité de gestion et l’imam ratib de la grande mosquée Kolda ont pris la décision de prier et de rouvrir la mosquée. Ainsi, ils comptent célébrer la prière de ce vendredi 15 mai dans le respect des mesures barrières.



Souleymane Diallo, président du comité de gestion, d’avancer : « après concertation avec l’imam nous avons pris la décision de rouvrir la mosquée et de prier en respectant les mesures barrières. L’imam n’a fait que suivre la forte demande de la communauté religieuse lors de notre entretien. C’est pourquoi avec l’appui de la mairie et des bonnes volontés qui nous ont dotés en kits de lavage de mains et des masques, nous allons prier ce vendredi. Toutes les mesures barrières vont être respectées à la lettre car nous avons des agents qui veilleront scrupuleusement pour le respect de ces mesures. »



Deux mois après la fermeture des lieux de culte, Kolda a décidé de rouvrir la grande mosquée tandis que certaines mosquées et églises du pays restent fermées par leurs responsables afin d’éviter la propagation du virus.