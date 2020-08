KOLDA : La dernière pluie a fait des dégâts…

La pluie de la nuit dernière a fait des dégâts à Kolda, déracinant au passage des arbres et emportant des toitures. Heureusement que pour l’arbre tombé en centre ville, il y a eu plus de peur que de mal puisqu’il a atterri sur le nouveau bâtiment construit par la station Total. Actuellement d’ailleurs, on s’affaire autour de cet arbre pour dégager la voie. Un agent de la municipalité rencontré sur les lieux a avancé : « nous sommes en train de dégager la voie en le coupant. Mais, ce n’est pas une chose aisée vue sa taille.



C’est un miracle qu’il n’y ait pas eu de perte en vie humaine. À la vue de cette situation, on se pose mille questions.»



La question que se posent les nombreux curieux et riverains arrivés sur les lieux est de savoir « comment faire pour réduire ces arbres qui menaceraient la sécurité des personnes et des biens... »