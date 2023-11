KOLDA : La date de la ziarra annuelle de Saré Mamady connue...

La date de la grande ziarra annuelle de Saré Mamady du khalife général de la famille chérifienne, Chérif Léhéib Aïdara est connue désormais. C'est le khalife général lui-même qui a donné la nouvelle. Ainsi, elle se tiendra les vendredi 26 et samedi 27 janvier 2014. Il faut rappeler que cette cérémonie religieuse voit la participation des sénégalais, des pays limitrophes, notamment les Bissau-Guinéens et les Guinéens de Conakry, les Gambiens et la diaspora.



En ce sens, c'est une occasion pour les musulmans de prier et demander pardon à Allah dans ce village religieux dont les bénédictions dépassent les frontières. Mais également, c'est un moment de prières pour la paix sociale, des cœurs et un retour vers les valeurs sacrées islamiques comme le recommande chaque année le khalife général.



Dans la foulée, le Coran sera lu et accompagné de chants religieux nocturnes avec tous les fidèles venus d'horizons divers. C'est pourquoi, on ne répétera jamais assez, au vu de l'importance de cet événement religieux, qu'il faille l'accompagnement des autorités administratives et locales pour une bonne réussite de l'événement.