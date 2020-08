KOLDA : La Chine dote la jeunesse d’un parcours sportif de plus de 50 millions.

La jeunesse de Kolda vient de bénéficier d’un parcours sportif flambant neuf de la part de la République populaire de Chine, d’une valeur de plus de 50 millions de francs CFA.



La réception officielle de ce joyau a eu lieu ce lundi 17 août au Conseil départemental de Kolda en présence des élus et du coordonnateur de la coopération entre le Sénégal et la Chine. En sus de ce don, la Chine a mis cinq mille masques pour lutter contre le coronavirus surtout avec les jeunes qui doivent se protéger et protéger les autres.



Pour Bocar Doura Baldé (conseiller spécial du président), coordonnateur de la coopération entre le Sénégal et la Chine « c’est un honneur de voir ce projet aboutir en tant que sportif.



Et de plus, c’est un réel plaisir de faire quelque chose pour ma région et les jeunes. C’est à la suite d’une lettre que j’avais adressée à la République populaire de Chine que nous avons eu ce parcours sportif. C’est la première fois que notre région dispose

d’une telle structure qui permettra de dénicher des talents. Mais je rappelle que cette offre n’a aucune coloration politique et elle appartient à tout le monde », s’est-il réjoui.



Venu représenter le président du Conseil Départemental Moussa Baldé (maer), Sana Kandé vice-président du Conseil d’avancer : « on se félicite de cet acte. Ce parcours sportif va certainement permettre de maintenir la santé des jeunes d’abord avant de dénicher de futurs athlètes. Le président du Conseil départemental Moussa Baldé (maer) porte une attention particulière à la jeunesse qui devra relever les défis de demain », soutient-il.



L’emplacement du parcours sportif et sa mise en service seront décidés par les élus locaux qui viennent de le réceptionner pour le grand bonheur de la jeunesse du Fouladou.