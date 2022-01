KOLDA-LOCALES 2022: Sikilo vote Mame Boye Diao

Pour sa deuxième journée de campagne électorale, le candidat de la coalition « Nay Ler », Mame Boye Diao a encore frappé un grand coup. Son cortège long d’un kilomètre aux cris de Sirène a sillonné les grandes artères de Kolda, avant de se poser à Sikilo, populeux quartier Koldois.

Relax dans une chemise blanche sur un pantalon noir, le Directeur des Domaines a déroulé un discours sans ambiguïté bu avec délices par des militants surexcités et acquis à sa cause.

Mame Boye Diao a exprimé toute sa satisfaction de voir cette belle mobilisation des Koldois. Cela prouve encore une fois qu’elles ont compris et qu’elles ne vont pas se tromper d’objectif de changer définitivement le visage « hideux » de la commune qui manque de tout. Presque.

Sur un ton rassurant, le candidat de « Nay Ler » a promis de sortir la commune du trou mais de surtout d’aider les jeunes et les femmes à avoir une place sous le soleil de Kolda. Ce, grâce à l’accès aux financements et aux différents projets endossés par son ambitieux programme communal pour les cinq années à venir.

A Sikilo, le choix est déjà fait. Les sirènes ont retenti jusque tard dans la nuit. Les populations en liesse et debout comme un seul scandaient le nom de leur futur maire, Mame Boye Diao. « La solution », disent elles.