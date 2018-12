KOLDA : L’ex député Amadou Tidiane Talla accuse et charge le maire de Médina Gounass Seydou Ba de trahison et …

L’ex député Amadou Tidiane Talla accuse le maire Seydou Bâ de les avoir trahi lourdement. Son mouvement, la convergence des mouvements pour la réélection de Macky et lui, sont très remontés contre l’édile de la commune de Médina Gounass (département de Vélingara) pour avoir amené à leur insu les fiches de collecte du parrainage chez Aminata Touré (Mimi).



À en croire Amadou Tidiane Talla, « j’ai amené douze mille fiches de collecte pour le parrainage. Après j’ai appelé tous les responsables pour nous mettre au travail pour la collecte mais le maire Seydou Ba a balayé cette rencontre d’un revers de la main », soutient-il.



« Le maire qui a toujours refusé de travailler pour la collecte de parrains a profité de la naïveté de son deuxième adjoint pour s’accaparer des fiches collectées par son excellence Amadou Tidiane Talla et les remettre à Dakar avec un mouvement fantôme inexistant à Gounass », martèle-t-il.



Restant sur la même dynamique, il avance « le maire récupère nos fiches, mais au lieu de les acheminer chez Abdoulaye Bibi Baldé qui coordonne le parrainage dans la région de Kolda, il les achemine à Dakar avec une association méconnue chez l’ex Premier ministre Aminata Touré (Mimi). »



« Pire encore, c’est un maire qui n’a mis aucun moyen à notre disposition pour la collecte. Nous avons fait les trente-trois (33) villages de la commune sans son aide. C’est un homme qui crée des problèmes à Gounass. Et c’est pour cette raison que nous voulons informer les responsables de Benno Bokk Yakaar et de l’Apr contre les actions néfastes de cet homme », alerte-t-il.



Interpellé sur la question par téléphone, il balaie d’un revers de la main ces accusations : « j’ai coordonné le parrainage et j’ai déposé 9.819 parrains et j’ai même travaillé avec monsieur Talla. Il faut comprendre que monsieur Talla veut me contourner pour travailler en solo, ce qui est impossible. Je suis le maire quand même, je dois assumer mes compétences transférées », se défend-il.