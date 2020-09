KOLDA : L'artiste Ziko dédie son nouveau single « Sunu Émergence » à Macky Sall.

Alsény Baldé alias Ziko vient de sortir un nouveau single intitulé « sunu émergence » dédié au président de la République Macky Sall.



Dans ce single, le musicien invite toutes les forces vives de la nation à la construction du développement du pays. C’est pourquoi, avance l’artiste musicien : « le challenge de l’émergence que le Président Macky Sall a initié va jusqu’en 2035. Donc chacun d’entre nous doit manifester son patriotisme et son amour afin que notre pays ne puisse pas rater ce rendez-vous de l’émergence. »



L’artiste dans son message, adresse une critique contre l’attitude de ses compatriotes qui consiste à installer le pays dans une campagne électorale perpétuelle au point d’oublier le travail.



Dans la foulée, il poursuit : « nous devons arrêter la politique politicienne et nous retrousser les manches pour bâtir notre cher pays. Et cette construction passe par une collaboration honnête et sans coloration politique en suivant la voie tracée par le chef de l’État Macky Sall. Aujourd’hui, il est urgent de traduire en actes la vision du président de la République pour réaliser son ambition de faire du Sénégal un pays émergent... »