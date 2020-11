KOLDA : L’artiste Alsény Baldé alias Ziko s’engage dans la lutte contre l’immigration clandestine…

L’artiste Alsény Baldé alias ziko s’engage dans la lutte contre l’immigration clandestine. Il justifie son action par le fait que beaucoup de jeunes sont attirés par le mirage européen alors qu’ils ignorent les potentialités de leur terroir. Et pour mettre fin à cette tragédie humaine à travers le désert et la mer, il compte sensibiliser les jeunes via la musique et la création des emplois à travers l’industrie musicale. Selon lui, le slogan « rester ici et réussir ici » doit être une réalité matérialisée par l’entrepreneuriat et l’emploi. Un débat entre acteurs de développement a été organisé à cette occasion, ce samedi, pour amener les jeunes à prendre conscience du danger de ce phénomène.



Pour Alsény Baldé, « l’immigration clandestine est égale à l’immigration suicidaire. Il faut que l’on sensibilise les jeunes sur les potentialités de réussite offertes chez-nous, même si en Europe il y a beaucoup d’opportunités. En restant au Sénégal, il y a des personnes de référence qui ont réussi ici sans immigrer. Je conseille aux jeunes de toujours faire un calcul avant de s’engager dans ce périple risqué et de prendre exemple sur ces derniers… »