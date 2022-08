KOLDA : L’appel de Chérif Léheib Aïdara (khalife de la famille chérifienne de Saré Mamady) à la jeunesse…

Le khalife de la famille chérifienne de Saré Mamady (Kolda) a lancé un appel « solennel » à la jeunesse du Sénégal. Ainsi, en tant que guide religieux et président de l’Union des forces agricoles de Kolda, c’est un devoir moral pour lui de rappeler à la jeunesse ses devoirs envers sa patrie. Et ce changement d’attitude doit s’opérer dans le calme, dans la sérénité et en toute humilité pour être efficace. C’est ce qu’il appelle « une véritable révolution silencieuse porteuse de changement structurel ». C’est pourquoi, il estime que le réveil c’est maintenant pour atteindre les objectifs.



Il entame cet appel par ces moments évocateurs « ô réveille toi mon Sénégal, en particulier la jeunesse de ce pays ! Ainsi, les observateurs avertis de la situation socio-économique de notre pays sont unanimes sur le constat, notamment à la croisée des chemins dans la prise de conscience collective et juvénile. Autrement dit, à un moment charnière de sa jeune histoire de pays souverain dont la jeunesse assume toute sa responsabilité. »



Dans la foulée, il soutient : « en ma qualité de guide religieux et d’acteur sur le terrain du développement culturel et socio-économique, je lance un appel solennel aux sénégalais notamment à la jeunesse qui doit adopter le comportement dit de citoyenneté bâtisseuse. »



Dans cette lancée, il rappelle : « nous ne devons pas attendre tout ni de l’État ni des autres. Nous devons nous tourner résolument vers l’action qui permet à chacun de se prendre en charge et d’être en mesure de servir sa communauté, son pays, bref de servir l’humanité tout entière. »



Toujours dans ce souci de paix et de développement, il poursuit : « Et nous pensons que ce changement d’attitude doit s’opérer dans le calme, la sérénité et en toute humilité pour être efficace. C’est ce que j’appelle une véritable révolution silencieuse porteuse de changement structurel ». Comme le disait aussi John Kennedy « ne te demande pas ce ton pays peut faire pour toi, demande-toi plutôt ce que tu peux faire pour ton pays »



« Mes chers compatriotes, je réitère mon appel solennel et pressant afin que nous mettions la priorité sur notre agriculture, notre système éducatif, sur la santé, notre sécurité intérieure et extérieure, sur notre système judiciaire…La liste est loin d’être exhaustive », insiste-t-il. Puis dans la foulée, il conclut : « j’appelle de notre part un combat constant et résolu afin de mener notre beau pays vers l’émergence effective qui transforme la vie au quotidien de tous les citoyens. Que DIEU Tout Puissant bénisse le peuple sénégalais! »