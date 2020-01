KOLDA : L’Asc Janké Waly remporte la coupe du maire 2019.

L’Asc Janké Waly remporte la 6e édition de la coupe du maire de Kolda aux dépens de l’asc Plateau, ce samedi 11 janvier au stade régional. Il a fallu l’épreuve fatidique des tirs au but pour départager les deux équipes après la prolongation. L’Asc Janké Waly a validé ses 3 tirs sur 5 tandis que Plateau a raté ses 4 tirs. Le match plein de suspens avec un stade qui a refusé du monde.



À en croire Abdoulaye Bibi Baldé, maire de la collectivité territoriale, « aucune équipe n’a gagné ni perdu. C'est la jeunesse qui a gagné. Nous avons assisté à un match fair-play et plaisant. Nous félicitons Janké Waly qui a gagné et nous encourageons les vaincus. Mais ce que nous pouvons retenir c’est l’exemple que nous voulions donner à cette jeunesse en invitant les autorités administratives pour accompagner la jeunesse, la mairie. Mais surtout, nous avons invité aussi nos anciennes gloires sportives à savoir Khalilou Fadiga, Alassane Ndour pour qu’ils voient en eux des exemples de fair-play, de respect de l’adversaire, de travail. Et pour dire aux jeunes qu’il faut travailler dur pour réussir. Et pour que ces derniers soient des repères pour la jeunesse », souligne-t-il.



Pour cette finale, le vainqueur a empoché un million 700.000, le vaincu un million et les équipes demi-finalistes ont empoché chacune 150.000 F. La municipalité a accompagné toutes les équipes de la commune en maillots et subvention financière.



Il faut dire que le DG de la Poste a effectué un week-end marathon en commençant par l’inauguration de la nouvelle direction régionale de la Poste le vendredi 10, puis le samedi 11 par une randonnée pédestre pour sensibiliser sur les violences basées sur le genre et le dimanche par la finale de la coupe du maire.