KOLDA / Khady Diaw, responsable politique Apr : « Nous en avons marre d’être marginalisé, sinon nous boycotterons…. »

Le mouvement de Khady Diaw risque de mettre fin à ses activités au sein de l'Apr et menace sérieusement de se détourner du parrainage. Cette annonce a été faite lors d’un meeting organisé ce vendredi 24 août.



À en croire Khady Diaw, responsable Apr, « nous sommes un mouvement qui a pour seul objectif de mobiliser. Notre démonstration d'aujourd'hui est assez éloquente. Je suis venue il y a juste trois jours. Il n'y a que Khady Diaw qui sait mobiliser à distance et ça personne ne peut le nier. Et pourtant nous ne sommes pas bien pris en compte dans ce parti. Je ne comprends pas ce que nous gagnons dans ce parti ! »



D'ailleurs, des militants frustrés au sein de l'Apr à Kolda sont sur le point de boycotter les opérations de collecte des signatures pour le parrainage. Ils disent en avoir marre d’être marginalisés au sein de l'Apr où ils ne bénéficient d'aucune retombée de leur militantisme.



La dame de fer d'ajouter : « on est là, on continue de travailler après avoir effectué notre devoir en élisant le président. Nous avons le droit en retour de réclamer nos droits... »



Restée sur sa faim, elle poursuit : « Maintenant on en a marre ! On ne peut plus continuer faute de soutien. Aucun responsable ne nous a soutenu dans nos missions au bénéfice du parti, encore moins la plus petite marque de reconnaissance du parti. »



Dissertant sur la situation difficile que vit son mouvement, elle réclame : « je veux que les jeunes soient recrutés et les femmes financées. Même pour la bourse de sécurité familiale on nous laisse en rade. C'est inéquitable et cela va cesser à Kolda ! »