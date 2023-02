KOLDA : Khady Diaw (responsable APR) «…nous sommes préoccupés par la paix et la stabilité du pays…nous invitons tout le monde, parti au pouvoir comme opposition à réfréner certaines ardeurs... »

La responsable politique APR de Kolda, Khady Diaw, appelle la classe politique à un « dialogue de paix ». Elle estime qu’au-delà de ceci, il faut préserver « la stabilité sociale » qui a valu des « mérites au pays ». C’est pourquoi, elle et ses camarades veulent un Sénégal construit dans la consolidation des valeurs qui ont cimenté la nation. Après cela, elle invite l’État à « écouter les populations en faisant la promotion des réalisations du président de la République » plutôt que d'être dans de « faux débats ». Selon elle, il faut orienter le débat sur l’essentiel et non sur des questions qui peuvent « ternir l’image du pays ».



À l’en croire, « nous n’agissons pas en donneur de leçons mais nous sommes préoccupés par la paix et la stabilité du pays. Ainsi, nous voulons un Sénégal construit dans la consolidation des valeurs qui ont toujours été le socle de notre nation. C’est pour cette raison que nous pensons que notre devoir est d’attirer l’attention de tous sur les agissements qui ne font que ternir l’image de notre pays. »



Dans la foulée, elle rappelle « au moment où les sénégalais sont préoccupés par leur bien-être, il serait plus bénéfique d’engager des débats utiles avec la conjoncture actuelle. Mieux, nous préférons avec cette crise économique, que l’État se penche sur les questions d’urgence de l’heure comme l’emploi des jeunes entre autres. »



Dans cette optique, avance-t-elle, « nous invitons tout le monde, parti au pouvoir comme opposition à réfréner certaines ardeurs et velléités qui, en aucun cas, ne participent à la cohésion et à l’unité nationale. »



Cependant, elle soutient que « le régime doit avoir d’autres préoccupations liées à la bonne écoute des sénégalais, et la promotion des réalisations du président et non s’inscrire dans d’autres débats. Et d’ailleurs, nous ne sommes pas pour de pareils discours qui ne sont en rien bénéfiques pour le pays et pour le président. »



Sans langue de bois, elle précise « aujourd’hui si nous avons tenu à apporter notre contribution sur la situation du pays c’est parce que ce qui se trame nous inquiète. Et nos autorités ont la responsabilité d’agir positivement pour rassurer la population et les personnalités religieuses et coutumières qui ont toujours été un facteur de cohésion sociale. »



« Nous appelons d’ailleurs les khalifes de ce pays de quelque bord que ce soit, l’Eglise Catholique, la société civile à faire la médiation entre les acteurs politiques. Notre pays a la particularité d’être un pays de dialogue, de cousinage, de médiation entre parties opposées. Et nous pensons qu’il y a toujours des possibilités de faire en sorte que notre pays en sorte gagnant. C’est pourquoi, nous appelons le président de la République qui porte le Sénégal au cœur, d’adopter une position fédératrice pour le pays », laisse-t-elle entendre.