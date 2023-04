KOLDA : Khady Diaw (Apr) et le mouvement « Kolda Tawo » pour un dialogue inclusif des leaders politiques locaux.

Le mouvement « Kolda Tawo » est une initiative de Khady Diaw, responsable politique de l’Apr qui se veut inclusif aussi bien pour le développement que pour la politique. Selon la présidente, cette plateforme dénommée mouvement d’appui aux initiatives de développement est un cadre de dialogue et de concertation des populations et des politique. Elle souligne que le développement doit commencer à la base avec des actions concrètes pour le bien être des koldois. Dans cette dynamique, elle précise que la plateforme veut inverser la tendance en apportant des projets qui collent aux réalités sociologiques.



Ainsi, elle estime vouloir se départir des vieilles méthodes qui ont conduit beaucoup de projets à la faillite. Donc ceci est un prétexte pour ramener tous les leaders locaux à l’essentiel.





À l'en croire, « nous voulons inverser la tendance en privilégiant les résultats. Ainsi, nous sommes dans la transformation des fruits, des légumes, des céréales et des produits forestiers. C’est pourquoi, nous voulons nous inscrire dans une expérience qui colle aux réalités des populations pour une atteinte réelle des objectifs. Et dans ce sillage, nous avons constaté qu’il faut partir de la base vers le sommet. D’ailleurs, nous ne fermons la porte à personne notamment les partenaires. Et nous pensons aux générations futures… »

Dans la foulée, elle poursuit : « nous voulons que cette plateforme soit un cadre d’échanges entre acteurs politiques locaux. Et cela va nous permettre de tirer dans la même direction en évitant les guéguerres. » Sans détour, elle soutient que « nous sollicitons les idées de tout le monde sans exception pour le bien-être des populations. C’est pourquoi, tous les politiques doivent se retrouver dans cette plateforme en étant plus unis et plus forts pour faire face aux prochaines échéances… »