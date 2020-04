KOLDA : Installation d’un laboratoire de dépistage du coronavirus.

Désormais, Kolda dispose d’un laboratoire décentralisé de dépistage du covid-19 pour la zone Sud-est. Ce centre décentralisé a été ouvert ce jeudi 09 avril pour aider les autorités à prendre rapidement des décisions dans le contexte actuel.



Pour Yaya Baldé, médecin chef de la région, « effectivement, à partir d’aujourd’hui le test du covid-19 peut se faire à Kolda. L’institut Pasteur, sur instruction de l’autorité centrale, a installé un laboratoire décentralisé au niveau de Kolda. Et celui-ci a été retenu pour toutes les régions de l’axe sud », a-t-il fait savoir.



À partir d’aujourd’hui, tous les prélèvements de la zone Sud-est peuvent être acheminés et testés à Kolda pour gagner du temps. Ainsi, selon le médecin-chef de région, « avec ce laboratoire, les résultats et la prise de décision vont aller très vite. Les délais et les distances seront raccourcis et la prise de décision se fera sans attendre. Aussitôt ouvert, le laboratoire a reçu des prélèvements venus d’une région proche de Kolda. »



Dans ce contexte de lutte contre le coronavirus, ce laboratoire vient à son heure puisqu’il permettra de gagner du temps sur la maladie et sur les décisions des autorités. Mais surtout dans la gestion transfrontalière de la pandémie qui peut venir de partout...