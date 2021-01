KOLDA : Incinération de 4 tonnes de produits prohibés d’une valeur de plus d’un milliard.

Quatre tonnes de produits prohibés d’une valeur de plus d’un milliard ont été incinérés ce mercredi 20 janvier sous la houlette du gouverneur de région. Il s’agit en effet de produits frauduleux, avariés, contrefaits et prohibés qui ont été brûlés par les autorités administratives.



À en croire le lieutenant-colonel Georges Sylva, chef de la subdivision de la douane de Kolda, « il s’agit pour l’essentiel de produits pharmaceutiques périmés, de la drogue, des sachets plastiques interdits par la réglementation, de produits contrefaits, entre autres. »



Le gouverneur de région de magnifier à cette occasion, « ces excellents résultats obtenus grâce à des synergies opérationnelles mises en œuvre sur le terrain. »



Dans la foulée, le gouverneur de région a invité les communautés à coopérer avec les forces de défense et de sécurité pour sécuriser davantage cette partie sud du pays, frontalière avec beaucoup de pays.