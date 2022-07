KOLDA : Gnagna Fall Ba habille plus de mille enfants issus de couches vulnérables pour la Tabaski.

Pour fêter la Tabaski dans la joie, madame Gnagna Fall Ba a habillé plus de mille enfants issus de couches vulnérables. Dès son arrivée, la maison s'est vite remplie d'enfants venus de tous bords. À sa sortie, ils l'ont entourée comme d'habitude pour se servir en tenue. Cette dame qui est dans le social depuis 1975, habille à chaque Korité et Tabaski les enfants pour leur redonner le sourire.



Ainsi, beaucoup d'enfants s'habillent et retrouvent la joie grâce à elle. Elle a profité de cette occasion pour lancer un appel à la paix en ces périodes de tension politique.



À l'en croire, "il y a mille tenues pour les garçons et 375 pour les filles afin qu'ils passent une bonne fête de Tabaski. "Dans la foulée, précise-t-elle, "je le fais pour que les plus démunis ne sentent pas le vide en fêtant la Tabaski, mais qu'ils le fassent dans la convivialité comme tout le monde."



Dans la même lancée, elle soutient que "je suis dans les oeuvres caritatives depuis 1975. Et comme d'habitude, je souhaite à tout le monde une bonne fête dans la paix, le bonheur, la santé et la longévité."



Cependant, elle appelle les politiques "au calme et à l'apaisement des coeurs pour des élections de paix." C'est pourquoi, elle estime que "nous sommes conscients que sans la paix, on ne peut rien faire." Nous devons vivre dans un climat calme et que chacun lâche du lest pour que le Sénégal continue de vivre dans la paix..."