KOLDA/Fête de l'Indépendance : Une prise d'armes à la place d'un défilé militaire et civil...

La célébration du 65ᵉ anniversaire de l'indépendance sera marquée à Kolda par une prise d'armes, remplaçant le traditionnel défilé militaire, paramilitaire et civil motorisé. L'événement aura lieu ce vendredi 4 avril à la place de l'église. Il sera suivi d'une remise de décorations en présence des autorités locales, administratives et militaires, selon un communiqué de la zone militaire numéro 6 reçu par notre rédaction.



Cette année, le thème retenu est : "Vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées."



Madou Diallo