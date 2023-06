KOLDA : Entre suspension d’activités, fermeture de banques, coupure d’internet, les commerçants exaspérés...

Au lendemain des violences ayant suivi le délibéré du procès Ousmane Sonko/Adji Sarr, beaucoup d’activités ont été suspendues, des banques fermées, et la pénurie d’essence s'est installée Kolda.



Aussi, les commerçants sont inquiets pour leurs activités à quelques semaines de la Tabaski. C’est ainsi que nous avons fait le tour de la ville pour recueillir les impressions des populations sur la situation qui prévaut au Fouladou. Souleymane D, propriétaire d’un multiservice, estime qu’il est bloqué par le manque de liquidité avec la fermeture de sa banque d’approvisionnement. Mais encore, il soutient que l’internet n’est pas stable, occasionnant des pertes chez lui.



Avec la coupure temporaire de l’internet, beaucoup d’activités comme le mobile-money ont été affectées lourdement. Dans cette lancée, plusieurs individus ont vu leur chiffre d’affaires baisser pour défaut d’internet. Et même des malades n’ont pas pu acheter leurs médicaments faute de connexion pour récupérer leur argent. Mais il faut rappeler que ce matin du lundi 05 juin, on note un rétablissement progressif de l’internet.



Ousmane K, fonctionnaire ayant domicilié son salaire dans une banque de la place : « j’ai été pris au dépourvu en arrivant à ma banque que j’ai trouvée fermée. Ainsi, je pensais récupérer mon argent pour faire mes courses pour la préparation de la Tabaski. Mais je dois prendre mon mal en patience d’ici le retour à la normale… »



Avec cette situation au niveau national, il y a risque de pénurie de certaines denrées alimentaires ou de consommables de construction, entre autres. Déjà, les camions qui devaient quitter Dakar pour Kolda sont bloqués à la capitale. En ce sens, nous confie Mamadou Oury, ouvrier de son état, « nous attendons toujours notre camion qui est à Dakar pour le transport de notre ferraille. D’ailleurs, nous l’avons appelé mais il nous a dit que la situation est très tendue là-bas. C’est avec la vente de cette ferraille que nous comptons fêter la Tabaski. Nous sommes préoccupés par cette situation... »



À cela, il faut ajouter une pénurie d’essence occasionnant des files d'attente énormes dans les rares stations-service ayant pour le moment du carburant