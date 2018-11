KOLDA : Elhadji Mamadou Diao (Mame Boye) parraine trois finales.

Elhadji Mamadou Diao dit « Mame Boye » parraine trois finales des zones A, B et C de l’Odcav de Kolda. Un fait inédit dans le parrainage de mouvements associatifs.

La zone A a joué sa finale ce vendredi 23 novembre qui a vu l’asc laabal prendre le dessus sur l’asc renaissance par la plus petite marque d'un but à zéro. En levée de rideau l’asc laabal en catégorie cadette s’adjuge aussi le trophée en battant l’asc yakaar par deux buts à zéro.

À en croire Mame Boye Diao « quel que soit le montant dépensé, la jeunesse koldoise en vaut la peine. Personne n’a gagné ni perdu mais c’est la jeunesse qui a gagné. »

Il ajoute : « je félicite le président de la zone A et les asc qui la composent. Nous avons vu que le fair-play a prévalu tout au long du match en passant de la pelouse à la tribune. Les supporters se sont bien comportés avec zéro violence et ceci est une preuve de maturité de la jeunesse » se félicite-t-il.

Le directeur des centres fiscaux et régionaux de dire : « J’encourage l’asc renaissance qui n’a pas démérité malgré la victoire de l’asc laabal. Et je profite de l’occasion pour leur dire de s’inscrire dans la dynamique de la paix sportive car la fête a été belle... » Il faut rappeler que les autres finales se joueront les 24 et 25 novembre toujours sous le parrainage d’Elhadji Mamadou Diao. A cet effet, M. Diao a offert un jeu de maillots et un ballon à toutes les équipes de la zone A et il va reconduire la même action en faveur des zones B et C. D’ailleurs, il compte élargir cette action à la zone D.

Le finaliste a reçu des médailles d’or, un jeu de maillots, un ballon et une enveloppe de cinq cent mille francs tandis que le vaincu a reçu la somme de trois cent mille francs avec un jeu de maillots, ballon et médailles d’argent.