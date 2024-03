KOLDA : Deux enfants d'une même famille retrouvés morts dans un véhicule...

Deux enfants de deux ans et cinq ans d'une même famille ont été retrouvés morts dans un véhicule cette après-midi au quartier Ndiobéne de la commune de Kolda. Après avoir constaté leur absence, les parents ont fait une déclaration à la police afin de les retrouver. C'est ainsi qu'ils ont été retrouvés vers 17 heures de ce vendredi 29 mars.



D'après l'etat de la voiture tout porterait à croire que les deux enfants seraient morts d'asphyxie. Dans un premier constat à vu d'oeil, tout l'intérieur du véhicule est calciné et sent le brûlis. Alertés la police et les sapeurs pompiers ont fait les Constats d'usage avant d'acheminer les corps sans vie des deux enfants à la morgue.



D'après les témoignages du voisinage, les parents sont exemplaires sur l'éducation de leurs enfants.



Madou Diallo