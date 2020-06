KOLDA : Des femmes réclament leur part de l’aide alimentaire…

Plusieurs femmes se sont rassemblées depuis hier 08 juin devant la préfecture pour réclamer leur part de l’aide alimentaire pour la lutte contre la covid-19. À ce titre, elles estiment qu’elles ont été impactées par la pandémie et critiquent la manière dont le ciblage des ménages impactés a été opéré dans certains quartiers de la commune.



Awa Baldé qui est l’une d’entre elles et habitant au quartier Château d’eau de déplorer : « j’étais inscrite comme ménage impacté et au finish on me dit que je ne suis pas bénéficiaire. Nous pensons qu’il y a eu une gestion nébuleuse dans le ciblage des ménages. C’est pourquoi, je suis venue réclamer devant la préfecture avec mes consœurs l’aide alimentaire avec calme. Nous sommes toutes impactées par la covid-19, mon mari n’a pas de revenu fixe. Nous avons demandé des explications au délégué de quartier comprendre pourquoi nos noms ne figurent plus sur les listes. Nous avons tellement souffert de ces trois mois ».



Elles étaient nombreuses à être rassemblées ce lundi 08 juin pour réclamer « leur droit à l’aide alimentaire », sous le soleil et la pluie de juin.



Un délégué de quartier interpellé sur la question, mais qui a souhaité garder l’anonymat, avance : « nous avons fait notre travail et ces femmes nous accusent sans aucun fondement. Par exemple dans mon quartier le nombre d’individus inscrits correspondait aux nombre de ménages impactés. Le ciblage a été bien fait », défend-il.



Dans la capitale du Fouladou, l’aide alimentaire allouée aux ménages impactés par la covid-19 fait en ce moment couler beaucoup de salive. Mais il faut noter que dans le monde rural, la distribution de l’aide alimentaire en général a été un succès. Il faut noter qu’après la distribution de l’aide officielle de l’État, des personnalités comme le président du conseil départemental Moussa Baldé (MAER) ont mis la main à la poche pour venir en aide aux ménages vulnérables impactés mais non recensés...