KOLDA : Déroulement de l’entrée en sixième et du Cfee dans le strict respect des mesures barrières.

C’est dans le strict respect des mesures barrières que l’examen de l’entrée en sixième et du certificat de fin d’études élémentaires se déroulent à Kolda ce jeudi 20 août. Tôt ce matin, nous sommes allés voir comment se déroule l’examen au centre Amadou Michel Diop dont Thiaffy Mballo est le chef.



À en croire ce dernier, « l’examen a démarré à huit heures pile dans le strict respect des mesures barrières. Chaque élève occupe une table et tous les collègues sont présents. D’ailleurs actuellement, les candidats sont sur la première épreuve à savoir langue et communication pour une durée de 45 minutes. Dans ce centre, nous avons 102 candidats dont un absent.»



Le département de Kolda compte 55 centres qui vont recevoir 6907 candidats au cfee et à l’entrée en sixième.



Toutes les dispositions sanitaires prises lors du comité départemental de développement ont été respectées. À chaque entrée de centre, un dispositif de lavage des mains est installé avec un thermo flash puis dans les salles d’examen les candidats sont assis un par table.

Pour le moment aucun incident n’a été signalé sur le déroulement de ces épreuves...