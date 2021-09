KOLDA : Création de nouveaux centres de vote dans le département dont quatre dans la commune de Kolda.

De nouveaux centres de vote viennent d’être créés dans le département de Kolda. Il s’agit pour la commission départementale de désengorger certains centres de vote afin de permettre aux populations de réduire la distance parcourue pour accomplir leur devoir civique.



Ainsi, quatre nouveaux centres de vote ont été créés à Kolda. Il s'agit de l'école élémentaire Sinthiang Idrissa, de l'école élémentaire Doumassou Plateau, de l'école élémentaire Sikilo Médina Chérif et de l'école élémentaire Malang Sané. C’est une vieille doléance des populations de ces quartiers qui vient d’être satisfaite par les autorités locales et administratives, selon notre source.

Mais également dans le département des communes du monde rural ont connu cette avancée à l’image de Mampatim avec la création du bureau de vote de Dar Salam Mamadou Touré pour 124 électeurs.



Quant à Kolda, les raisons évoquées sont justifiées par la concentration d’un nombre important d’électeurs dans certains centres qui voyaient certaines populations faire de longue distance pour venir voter. Mais également, il y a la création de nouveaux quartiers comme Sinthiang Idrissa qui désormais dispose de son centre de vote.



Même traitement pour Doumassou Plateau où nous avons 350 électeurs par exemple qui avaient du mal à voter dans les centres pléthoriques d’Ousmane Senghor, Abdoulaye Diallo et Gadapara ouest. Voilà autant de raisons qui ont fait que la commission a jugé utile de créer de nouveaux centres à Kolda et dans le département en vue des locales prochaines...