KOLDA : Climat paisible après la proclamation provisoire des résultats de la présidentielle.

C’est un climat paisible qui règne dans la région de Kolda après la proclamation provisoire des résultats de la présidentielle de 2019. Aucun incident n’a été noté dans les départements de Vélingara, de Médina Yoro Foula et de Kolda. La joie a pris le dessus sur les prédictions de violence de certains. C’est pourquoi, ce sont des klaxons de voiture et de taxis motos jakarta qui ont accompagné la proclamation provisoire dans les différentes artères de la commune.



Abdoula Kane apolitique, rencontré juste après la proclamation « la scène qui se dessine montre toute la maturité du peuple sénégalais. C’est la démocratie qui a gagné et non le peuple. J’avais dit à mes amis qu’il y aurait beaucoup de palabres mais pas de violences » soutient-il.



Un tour a été effectué au niveau des différents états-majors des coalitions mais aucune violence ou mots déplacés n’ont été constatés. Ceux qui ont eu la majorité ont manifesté leur joie tandis que les autres restent sur leur garde.



Quant au responsable de Pastef, M. Mané avançant en ces termes « nous prenons acte de ces résultats comme tous les sénégalais. Cependant, en attendant d’entrer en contact avec nos responsables au niveau national nous allons convoquer le comité électoral de Sonko président afin de partager la décision venue d’en haut.

Et sur ce, la conduite à tenir viendra sur les directives données par nos responsables au niveau central » exprime-t-il.

Aminata Ly, jeune bachelière de dire « je suis très fière de mon pays car tout est calme et serein après la proclamation provisoires des résultats.

Ailleurs, nous avons vu que ce sont des morts, des blessés avec des crises qui durent des semaines voire des mois. Je voudrais que les politiciens soient responsables et accepter le verdict des urnes et que les perdants félicitent les gagnants dans un esprit républicain et démocratique » constate-t-elle.