KOLDA : Chérif Leihibe Aidara (khalife de la famille chérifienne de Saré Mamady) appelle au calme et à la paix.

Suite aux violences et au climat délétère qui règne dans le pays, le khalife de la famille chérifienne de Saré Mamady appelle au calme. Mais également dans son intervention, il invite les populations, les hommes politiques à garder la sérénité et éviter de faire basculer le pays dans la violence.



Et le khalife de décliner : "Ô mon Sénégal, sommes-nous en train de perdre la raison? Depuis des semaines, voire des mois, des déclarations tenues par certains acteurs politiques et par certains citoyens ne sont pas dignes de la légendaire culture du « maslaha », du respect de l’autre, de la « soutoura », et de l’élégance sénégalaise que le monde entier nous envie. Des propos abjects sont tenus à l’égard des autorités supérieures de la nation et cela est intolérable. En l’occurrence, des déclarations indignes et moralement inadmissibles ont été publiquement prononcées : cela doit cesser. Trop c'est trop!"



Il poursuit : "c’est avec consternation et indignation qu’en mon titre de guide religieux et moral je dis non! Non à cette nouvelle forme d’expression publique qui est caractérisée par l’invective et par l’outrance. Prenons conscience que la violence verbale ou physique ne saurait être érigée en mode d’expression d’une opinion politique en démocratie. Au nom de cette prise de conscience collective, j’interpelle directement le peuple car la violence, d’où qu’elle vienne, ne peut avoir raison de la Démocratie."



Selon lui toujours "aujourd’hui, mon appel solennel est que ce regrettable scénario de manque notoire de respect s’arrête définitivement car le cercle vicieux de cette violence inhabituelle au Sénégal nous interpelle en tant que Guide religieux. Devrions-nous nous résigner et nous incliner devant des propos d’une telle gravité ? Non, notre responsabilité morale nous recommande de prendre la parole publiquement pour dire stop".



Au nom de toute la famille chérifienne de Saré Mamady " j’appelle tout le peuple sénégalais, en particulier la jeunesse, à rejeter calmement et sereinement toute forme de violence.



Revenons à la raison et à nos valeurs ancestrales de Dialogue sous le fameux « arbre à palabre » pour résoudre respectueusement nos désaccords car ce qui nous rassemble est infiniment plus grand que ce qui nous divise.

Que Dieu Tout Puissant Bénisse le Sénégal et son peuple!"