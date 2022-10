KOLDA / Chérif Leheib Aïdara (Khalife de la famille chérifienne de Saré Mamady) : « Les problèmes de notre pays se trouvent mais....les solutions... »

"Les problèmes de notre pays se trouvent dans l'éducation, mais c'est dedans aussi que se trouvent les solutions. C'est pourquoi, nous devons retourner vers nos propres valeurs culturelles en imitant ce qui est bon. En ce sens, il est important que nous évitons d'utiliser les réseaux sociaux à des fins néfastes. À ce titre, j'invite la société à faire un bon usage des réseaux sociaux, car ils font beaucoup de dégâts, surtout auprès des jeunes."

Il a avancé ces propos lors de l'inauguration de l'école- arabe Chérif Cheikhna Aïdara.



L'éducation est un moyen puissant de transformation sociale d'où l'importance de la lier à un retour aux bonnes valeurs culturelles. En tant que khalife et leader d'opinion, Chérif Leheib Aïdara estime que la jeunesse doit faire un retour vers les valeurs islamiques avec une introspection de rigueur. C'est pourquoi, il fait cet appel à la jeunesse pour être consciente de son rôle dans l'éducation et dans les responsabilités futures. Pour lui, construire la jeunesse par l'éducation, c'est construire demain.



Dans la foulée, il soutient : " nous devons retourner vers Dieu car j'ai l'impression que nous sommes en train de nous éloigner de lui. Et c'est un danger pour la jeunesse." D'ailleurs, il précise : "à notre façon, nous avons essayé d'apporter au moins quelques solutions à travers la création de cette école. C'est pour celà que nous essayons avec cette école d'enseigner les bonnes valeurs pour inverser la tendance.C'est ce qui explique le choix du parrain qui n'est pas fortuit, car il nous a tout donné. En l'occurrence il s'agit de Chérif Cheikhna Aïdara. Ainsi, nous pensons que pérenniser son enseignement est un devoir pour nous. D'ailleurs, ce dernier a consacré toute sa vie au développement du Sénégal et à l'enseignement islamique..."