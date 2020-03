KOLDA : Ce 08 mars a rimé avec lutte contre le coronavirus.

Pour fêter la journée internationale de la femme ce 08 mars, une démonstration de lutte contre le coronavirus a été faite aux femmes. À cette occasion, sous la houlette des professionnels de la santé et du service national de l’hygiène, les mesures préventives contre cette maladie ont été présentées à ces dernières. Réunies autour de leur parrain du jour, Abdoulaye Baldé maire de la commune, elles lui ont rendu un vibrant hommage pour sa partition dans l’autonomisation des femmes.



Abdoulaye Bibi Baldé d’annoncer la couleur en ces termes : « nous allons fêter le 08 mars cette année dans la sobriété pour respecter les principes sanitaires et les directives du chef de l’État. Nous sommes conscients du danger de la maladie. C’est pourquoi force a été faite sur la sensibilisation sur les mesures préventives contre la maladie. Et j’en appelle à tous les citoyens surtout la femme mère, garante de l’hygiène familiale, à s’approprier de ces mesures. En ce sens, je remercie les femmes pour avoir porté leur choix sur les priorités du moment à savoir la lutte contre le covid-19 par la sensibilisation. Je souhaite bonne fête à toutes les femmes! »



Les femmes conscientes de leur importance dans la société, se sont mobilisées pour sensibiliser leurs sœurs à être prudentes et responsables. Elles ont rappelé aussi le rôle de celles-ci dans l’économie, et qui passe nécessairement par l’octroi de financements pour leur autonomisation.



Restant sur la même lancée, Mame Coumba Cissé, coordonnatrice de la mutuelle des femmes du Fouladou, de préciser : « les femmes doivent être engagées aujourd’hui pour la lutte contre cette maladie. Les spécialistes nous ont démontré comment appliquer les mesures d’hygiène. Nous sommes celles qui restons à la maison, nettoyons, cuisinons entre autres. C’est pourquoi, nous devons être propres. Nous remercions beaucoup le maire pour son soutien pour l’autonomisation des femmes. Ces actions ont beaucoup contribué à réduire la pauvreté dans notre milieu. La journée du 08 mars est une occasion de valoriser la femme, son savoir faire, son habileté en montrant qu’elle est un maillon très utile dans la chaine sociale », défendra t-elle...