KOLDA : Boun Omar Dia délégué régional de la coalition « Diao 2024 » dément formellement les démissionnaires…Kolda a 12.640 parrains…

Boun Omar Dia le délégué régional au parrainage de la coalition « Diao2024 » dément formellement les démissionnaires qui disent détenir les parrainages de la coalition, face à la presse. Il précise que la coalition compte à ce jour dans la région de Kolda 12.640 parrains. Et selon lui tout ce qui est en train d’être avancé sur nous est « archi faux ». D’ailleurs, la tentative de manipulation ne passera pas et cette situation nous rend encore plus forts et déterminés à aller de l’avant.



A en croire Boun Omar Dia « j’ai tenu à m’adresser à la presse pour apporter une précision sur des déclarations que nous venons d’entendre venant de certains maitres-chanteurs en l’occurrence d’un de nos frères. Dans la foulée, je précise que ce dernier voudrait se faire passer comme une personne important alors qu’il n’est rien. D’ailleurs, dans sa déclaration il a énuméré des postes qu’il occupe en parlant en tant que SG de cette coalition. C’est pourquoi, je rappelle qu’il est conseiller municipal grâce à la générosité du camarade-président Mame Boye Diao. »



A cela il ajoute « ce que je ne comprends pas en tant que délégué régional qui détient toute les fiches de parrainages de la région est qu’une tierce personne fasse des déclarations sans fondements. A ce titre, je connais ceux qui ont déposé leurs fiches. Mais en réalité, le frère qui se nomme chef d’un mouvement dénommé « wato sita » ne m’a remis que 50 signatures (5 fiches). » C’est pourquoi, il précise « je ne peux pas comprendre que celui-ci veuille se prendre comme un « maitre » à Kolda ou au niveau national. A Kolda, nous savons ceux qui travaillent dans la coalition. D’ailleurs, cette manipulation ne nous décourage nullement bien au contraire, c’est aujourd’hui que le train va prendre encore plus de vitesse… »



Madou Diallo