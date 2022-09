KOLDA / Boubacar Sidigui Diallo (responsable APR) : « nous demandons à toute la population de Kolda de tourner le dos au président de la République Macky Sall… même s’il investit dix milliards…gagner à Ziguinchor…»

À la suite de la formation du nouveau gouvernement, Boubacar Sidigui Diallo, responsable APR à Kolda pense que la région n’a pas été bien servie. Dans la foulée, il soutient « avec les bons résultats obtenus lors des différentes locales, la région devrait être rehaussée sur le plan des ministères et des directions. Mais dans cette optique, il constate que Kolda en étant « loyale et fidèle à Macky Sall » est « mal lotie » par rapport à certaines régions qui n’ont rien « gagné pendant les elections ». C’est un Boubacar Sidigui Diallo très amer qui s’est confié à Dakaractu/Kolda.



Ainsi, il recommande : « nous demandons à toute la population de Kolda de tourner le dos au président de la République Macky Sall pour manque de respect et considération. Les raisons sont simples puisque malgré les bons résultats obtenus aux élections présidentielle, locales, législatives et hcct, la région est mal considérée dans les nominations. Il devrait être conscient qu’à travers toute la Casamance naturelle, c’est à Kolda seulement qu’il a gagné largement toutes les élections. D’ailleurs, même s’il investit dix milliards avec des portefeuilles ministériels et autant de DG, je ne pense pas qu’il puisse gagner à Ziguinchor. Cependant, je ne parviens toujours pas à comprendre qu’une région comme Ziguinchor où Bby a perdu toutes les élections, soit mieux servie que Kolda. »



D’après lui, « le président de la République devrait renforcer les responsables politiques de la région, mais nous voyons plutôt qu'il a réduit nos forces... Je ne peux pas comprendre qu’on nous enlève le ministère aussi stratégique que celui de l’agriculture pour un autre ministère avec tout le travail abattu par nos leaders pour la victoire de Bby. »



Sans langue de bois, il ajoute : « le président de la République nous avait promis la construction de la boucle du Fouladou avec des infrastructures sanitaires de qualité qui tardent toujours à être concrétisées dans le département de Médina Yoro Foula. Et d’ailleurs, ce département a voté massivement en donnant la victoire à Bby à toutes les élections. C’est pourquoi, je ne vois plus la pertinence de cheminer avec l’APR. »



Revenant sur les nominations, il souligne : « c’est comme si les grandes directions comme l’APIX, AIBD, PORT étaient interdites aux koldois qui sont aussi méritants surtout avec les bons résultats. Pourtant Kolda a toujours été loyale et fidèle envers le président Macky Sall en remportant toutes les élections pour Bby.



Aujourd'hui, la seule direction générale qu’a Kolda est la Poste, à travers laquelle on pourrait recruter, mais elle est à l’agonie par manque de volonté politique. C’est pourquoi, je pense que Kolda mériterait mieux, au vu de tous les résultats obtenus pour Bby … »