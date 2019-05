KOLDA / Boubacar Sidigui Diallo de l’Apr : « Avec Abdoulaye Bibi Baldé, l’histoire m’a donné raison… »

« Je pense que l’histoire m’a donné raison puisque lors de ma dernière sortie médiatique j’avais sonné l’alerte pour que le maire de Kolda soit vigilant. À ce titre, j’avançais que l’entourage du maire travaillait à sa perte, car ne mettant pas en avant une bonne communication autour de la personne du maire. Et, aujourd’hui, nous constatons ensemble les résultats peu probants... »



Restant sur la même lancée, il poursuit « Abdoulaye Bibi Baldé a eu à faire la promotion de jeunes cadres koldois dans les différents ministères où il est passé. Il a été la source de l’invention de plénipotentiaires dans les trois arrondissements constitués de noyaux durs qui nous ont permis de gagner le département largement », souligne-t-il.



Revenant sur la victoire de BBY, il précise : « Kolda reste en Casamance la seule région où Macky Sall a fait le plein de voix et ne serait-ce que pour cela, nous voudrions qu’il augmente le nombre de kilomètres pour la voirie, l’emploi des jeunes et draguer le fleuve, etc », souhaite-t-il.



« Avec tout le travail abattu à Kolda, par Abdoulaye Bibi Baldé, je pense qu’il mériterait mieux. En ce sens, avec cette nouvelle situation, nous pensons que le maire de Kolda devrait être beaucoup vigilant et assainir son entourage. Il a eu aussi à promouvoir des cadres de Ziguinchor à Kolda en passant par Médina Yoro Foula et Vélingara », rappelle-t-il.



Restant ferme sur sa position, il précise « nous demeurons convaincus que Abdoulaye Bibi Baldé reste le responsable de BBY à Kolda. Il a fait presque toutes les maisons de Kolda pour faire gagner sa coalition haut la main et il a fait toujours preuve de management pour garder la dynamique du bby tout en massifiant la coalition », souligne-t-il.



« Nous voulons que le président renforce davantage Abdoulaye Bibi Baldé afin qu’il puisse continuer à œuvrer en tant que premier responsable de BBY au Fouladou. En ce sens, il est important que l’opinion locale sache qu’il est, et demeure le noyau dur du parti au niveau local! »