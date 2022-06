KOLDA : Bocar Doura Baldé (conseiller special du président) tacle l'opposition

« La région de Kolda à elle seule, va servir de baromètre pour prouver que le Président Macky et le BBY restent majoritaires dans ce pays », soutient Bocar Doura Baldé conseiller à la présidence et responsable Apr à Kolda.



Il a fait cette déclaration suite à la manifestation hier de l’opposition. C’est pourquoi, il avance : « mobiliser une foule n'est pas politiquement mauvais en soi ; pourvu que le rassemblement soit utile. C'est toute la différence entre BBY et nos amis vendeurs d’illusions. Le 17 juin prochain le président de la République, son Excellence Macky Sall sera l'hôte du Fouladou. » Ainsi, il tacle l'opposition et l'envoie balader.



« Officiellement le chef de l'État vient procéder au lancement des travaux de réhabilitation de l'aéroport de Kolda et du tronçon Kolda-Salikégné long de 33 km. En somme c'est un pactole de 200 milliards que le président de la République va injecter au Fouladou en dépit des chantiers déjà en cours de réalisation dans tous les domaines. D’ailleurs, l'exercice du genre avait été fait en 2015 dans le cadre du lancement des travaux du MCA qui prenait en compte la réhabilitation du pont Abdoul Diallo et de la RN6 qui avait longtemps privé le sommeil aux peuples de la Casamance. Et cela avait plombé l’économie à cause de son état de dégradation très avancé. »



Dans la foulée, il poursuit : « cet énième séjour du chef de l'État au Fouladou sera une occasion, une opportunité pour rendre la monnaie de la gratitude au président Sall pour la discrimination positive qu’il a accordée à la région depuis son accession au pouvoir... Mais ce sera aussi un baromètre pour prouver aux aventuriers politiques et à travers uniquement la région de Kolda, que le peuple est avec celui qui apporte des réponses à leurs besoins et non avec les maîtres chanteurs qui ne font que promettre… »