KOLDA : Bientôt la construction d'un centre de formation moderne de football.

Kolda va bénéficier bientôt d'un centre de formation moderne de football. Ce centre sera dédié au sport et aux études pour mieux former les futurs occupant à l'image des autres centres du pays. L'annonce a été faite par les autorités du football et le président de l'AS Kolda, Mame Boye Diao. Ce projet est né du partenariat entre Gervais Martel président d'honneur du RC Lens (ligue 1 française) et les autorités du football koldois. Ainsi, ils ont visité le site devant abriter le futur centre au village de Sam Pathé sur une superficie de 10 hectares.

Occasion saisie par Mame Boye Diao, nouveau président de l'AS Kolda pour dire : « nous œuvrons pour le développement de Kolda dans toutes ses entités. Mais, le sport demeure une priorité pour nous aussi, car l'éducation des jeunes doit être capital dans la formation. Et avec l'AS Kolda, nous allons faire des résultats. C'est un combat pour la dignité de Kolda et nous n'attendons personne pour le faire. C'est pourquoi, il faut une nouvelle approche pour booster le sport. »

Dans la foulée, le Directeur des Domaines de préciser : « les destinataires de l'action doivent être les koldois. Et sur ce, je rassure lASK pour les mettre dans les meilleures conditions pour gagner... »

Le prenant au rebond, Gervais Martel d'avancer : « je vais accompagner le sport koldois. Et je ne parle pas pour parler puisque quand je dis, je fais. J'ai écouté les entraîneurs tout de suite pour leur dire que c'est quand c'est difficile qu'on y arrive. J'ai noté aussi le manque de matériel et de formation c'est pourquoi nous allons essayer les accompagner… »

Ce centre va polariser toute la sous-région afin de faire éclore les talents locaux. Ainsi, il pourrait contribuer au développement du football au Fouladou pour se hisser au sommet. Avec ces ambitions, le football koldois veut retrouver l'élite du championnat national à savoir la ligue pro.