KOLDA / BFEM : Le Conseil départemental assure la restauration de tous les centres d’examen de la commune.

Le Conseil départemental de Kolda accompagne les différents centres d’examen du Bfem de la commune pour augmenter les chances de réussite des candidats. Il s’agit de la prise en charge totale de la restauration de tous les candidats de ces centres. Cette action a été saluée par les autorités académiques à travers l’IEF de Kolda, Birane Tine, qui a reçu l’enveloppe. Ce soutien va permettre aux différents candidats de se restaurer sur place car certains parmi eux font de longues distances pour venir aux centres d’examen surtout en ces temps de pluies.



Pour Birane Tine (IEF), « c’est un geste qui vient à son heure car répondant à un besoin présent. Ceci permettra aux candidats de gagner du temps en fournissant plus d’effort pour se concentrer essentiellement sur leurs épreuves. Avec le facteur pluie, ils vont rester sur place en étant en sécurité aussi. C’est pourquoi, nous saluons le geste du Conseil départemental qui ne cesse d’accompagner l’éducation par la construction de salle de classes, de tables-bancs. »



Alphousseyni Ba, premier vice-président du Conseil départemental : « après le baccalauréat, nous avons eu mandat du président du Conseil départemental, Moussa Baldé, pour remettre une modeste enveloppe afin de soutenir les candidats au Bfem. Il faut dire que parmi ces candidats, certains sont issus de couches vulnérables. On pense que le plus important c’est l’accompagnement de l’école dans tous ses segments. Nous avons 300 tables-bancs que nous remettrons d’ici la prochaine rentrée aux autorités académiques. »



Mais également, il soulignera qu’il y’a des salles de classes en construction en plus de celles qui sont déjà construites. « Je trouve très pertinente l’initiative du président de la République consistant à dégager une enveloppe pour la confection de tenues scolaires pour tous les élèves. Ceci pourrait influer sur les résultats scolaires car l’uniforme ne distingue pas les classes sociales… »