KOLDA : Après leur participation notable aux élections, les jeunes exigent des postes de responsabilité au niveau national.

Les jeunes de la région de Kolda ne veulent plus être laissés en rade pour les postes de responsabilité. Étant conscients de leur rôle joué dans la victoire de la mouvance présidentielle pour les locales passées, ils réclament considération et consécration pour cela. C’est pourquoi, ils exigent des postes de responsabilité à travers leur porte-parole Tidiane Baldé président du Conseil communal de Kandia (Vélingara).

À l’en croire, « nous lançons un appel à l’État du Sénégal pour qu'il veuille bien prêter une oreille attentive à sa jeunesse. Celle-ci a compris que le développement de son terroir passe inéluctablement entre ses mains. C’est pourquoi nous réclamons un poste de responsabilité. Et nous pensons que ce poste pourrait être confié à notre président du C onseil régional de la jeunesse Papis Baldé. » À ce titre, il précise : « le développement de notre pays ne se fera pas sans nous. Aujourd’hui, nous exigeons que notre président régional ait un poste de responsabilité au niveau national. »



Sans détours, il souligne que « les jeunes demandent au président du conseil régional de la jeunesse de prendre son courage à deux mains. Et si jamais ce dernier n’est pas responsabilisé, la jeunesse elle, prendra ses responsabilités. Mieux, nous allons revoir notre copie dans cet accompagnement. On ne peut pas vouloir faire du jeune avec du vieux… »

Revenant sur leur rôle dans les élections, il estime que « ces élections municipales et départementales ont été marquées par la forte présence des jeunes. Nous avons participé aux campagnes électorales dans la paix sans aucune violence notoire. »

Il soutient d’ailleurs : « aujourd'hui nos efforts ont porté leurs fruits car nous avons beaucoup de jeunes conseillers et présidents de commission, voire des maires et adjoints au maire. À côté de cela, la jeunesse de Kolda a eu deux maires, en l’occurrence Mamadou Hothia Dieng (commune de Médina Chérif) et le président du conseil communal de la jeunesse de Ndorna, Moussa Baldé (élu maire de Ndorna). »