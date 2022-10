KOLDA : Amadou Baldé (maire de Coumbacara/Bby) : « Nous sommes une commune oubliée par l’État! C'est pourquoi j’interpelle le président Macky Sall … »

Le maire de Coumbacara, Amadou Baldé, pense que sa commune est « oubliée par l’État » car ne disposant pas d’électricité et de certaines commodités. Et malgré cela, il indique que sa « commune a toujours voté Bby. » Aujourd’hui, la principale doléance de la commune demeure le branchement au réseau électrique (HT) sans occulter la construction d’un lycée et d'une piste entre autres. C’est fort de ce constat qu’il interpelle le chef de l’État, Macky Sall, pour les aider à réaliser ce vieux et cher rêve des populations de cette commune enclavée du département de Kolda.

« On a tenu une rencontre avec les conseillers municipaux pour plaider l’amélioration des conditions de vie de nos populations. Nous avons écrit, tenu des points de presse pour interpeller les autorités de tutelle sur nos doléances qui sont entre autres l’électricité, le désenclavement, la construction d’un lycée et d’un poste de gendarmerie pour la sécurité. Mais notre plus grand souci demeure la matérialisation du projet d’électricité dont les poteaux sans fil sont derrière nos maisons. Avec ce retard de réalisation des projets ou de nos doléances, nous avons l’impression que nous sommes une commune oubliée par l’État. Pour ainsi dire, nous souffrons réellement … »

Dans la foulée, il précise « et ce manque d’électricité fait que le niveau de nos élèves baisse et leur maintien à l’école devient difficile. D’ailleurs, même au poste de santé on a des difficultés à garder certains médicaments périssables faute de courant. Et ceci est un danger pour nous, vu notre enclavement avec une piste cahoteuse… »

« Aujourd’hui, en tant que maire, je suis obligé d’aller à Kolda ou à Dabo pour travailler car nous n’avons pas d’électricité. Et cette situation nous retarde dans la production et la livraison de documents administratifs pour les populations. »

Pour terminer, il rapporte les critiques de ses administrés : « aujourd’hui, nous essuyons toutes les critiques de la part des populations qui avaient voté pour nous (BBY). Et nous sommes obligés d’encaisser ces coups. Dans notre commune, toutes les élections ont été gagnées par le parti au pouvoir. C’est pourquoi, on ne peut pas se défendre aux yeux des populations qui, à la longue, risquent de se décourager. C’est pourquoi, j’interpelle le président de la République Macky Sall pour nous aider à concrétiser nos doléances comme l’obtention rapide de l’électricité et la construction d’un lycée entre autres… »