KOLDA : Alsény Ba reconduit à la tête du comité électoral départemental de BBY.

En vue des locales, Alsény Ba (Ps) a été reconduit à la tête du comité électoral départemental de BBY de Kolda. Occasion saisie par le président du Conseil départemental sortant, Moussa Baldé (MAER) d'inviter toute la coalition à travailler pour la victoire finale. Dans la foulée, il n’a pas manqué de rappeler « leur bilan élogieux dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’autonomisation des femmes ». Mais toutefois, il rappelle à sa coalition que « personne ne peut nous intimider car notre bilan est très révélateur », avant de balayer d’un revers de main, le bilan précédent « chaotique » du défunt Conseil régional.



Pour Alsény Ba, le président du comité électoral départemental de BBY, « nous venons de mettre en place le comité électoral départemental dont je suis le coordonnateur. Mais avant cela, on avait réuni les différents leaders de partis et de mouvements de la mouvance présidentielle pour élaborer un bon comité avec de bonnes stratégies pour gagner les élections. » Et c’est dans ce sens, précise-t-il « après concertation, mes camarades ont jugé qu’il fallait me reconduire pour diriger le comité électoral. »



Il poursuit : « aujourd’hui, notre stratégie, compte tenu de tout ce qui a été fait est de donner à Moussa Baldé (PCD) une victoire éclatante. D’ailleurs, les réalisations du candidat sont assez larges et visibles dans tout le territoire départemental. Le président sortant, Moussa Baldé, son ambition est le développement de Kolda… »



Dans la même lancée, Moussa Baldé (MAER) qui présidait la cérémonie s’est félicité de la mise en place du comité électoral. « Je remercie tout le monde pour les efforts consentis durant ce mandat pour le Conseil départemental. Et la mission du comité électoral reste le travail des nominés et de tous les militants pour la victoire finale. »



Revenant sur leur bilan, il précise : « notre bilan est éloquent dans le département avec la construction de 40 salles de classe. Mais également, nous avons doté les établissements de photocopieuses pour faciliter le travail. C’est pourquoi, nos adversaires ne peuvent pas nous intimider à cause d’un bilan. Si on réunit tous les mandats du défunt Conseil régional, notre bilan les dépasse de très loin. » C’est pourquoi, « si on gagne le département, on va améliorer davantage les conditions de vie des populations surtout celles du monde rural. Ainsi, nous allons renforcer l’allègement des travaux ménagers des femmes en les dotant encore de moulins… »